總結：恐怖公鹿！半場輸20分　最後變大勝

周六(16號)NBA常規賽，公鹿再一次顯示出聯盟「一哥」嘅霸氣，佢哋作客熱火半場落後20分劣勢之下，下半場唔單止絕地大反擊，直頭打到熱火毫無還擊之力，最後仲以113比98嘅大比數分差贏出，追平球會史上「最大半場逆轉紀錄」。



公鹿今場開局大失水準，第1節就以19比37大幅落後，半場輸42比62足足落後20分，不過公鹿下半場全面發力，伊耶蘇華同米杜頓單係第3節就分別狂轟10分，加上熱火猛將韋迪一度受傷離場治療，結果造就公鹿大反勝，王牌球星安迪杜甘保交出33分、16籃板同9次助攻威盡全場。



今場勝仗令公鹿追平球會史上「最大半場逆轉紀錄」，1977年2月佢哋試過半場落後紐約人52比72，最後成功以1分反勝124比123，今次公鹿追番20分之餘，仲可以大勝15分咁多，認真恐怖！



值得一提係，公鹿今季半場落後最多係上年11月，2節後輸畀公牛18分，該仗公鹿又係絕地大反擊，結果反炒公牛123比104。



最新賽果(前者主場)

馬刺 109:83 紐約人

塘鵝 110:122 拓荒者

火箭 108:102 太陽

熱火 98:113 公鹿

巫師 110:116 黃蜂

76人 123:114 帝王

活塞 111:97 湖人

快艇 128:121 公牛



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