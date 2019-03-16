【人物誌】西班牙30歲新國腳　有鋪露體癮？

西班牙國家隊日前公布最新大軍名單，當中最意外嘅係基達菲前鋒謝美馬達首度入圍，呢位30歲嘅射手喺25歲先至踢職業聯賽，今季更係第1年出戰頂級聯賽，大器晚成嘅佢把握機會，目前有13個西甲入波排射手榜第5位，今次入選西班牙國家隊，係佢努力嘅最好回報。



馬德里出世嘅謝美馬達，足球生涯一直係低組別打滾，2014年加盟基羅納嗰陣，25歲仔先首次踢西乙，2016年佢轉會華拉度列，上季喺西乙喪入33球帶領球隊升班，不過隨即以自由身轉投基達菲，而且表現未有令新球會失望，目前13個入波係西甲入面本土球員第1位，獲安歷基垂青亦係順理成章。



謝美馬達入選國家隊後，網上突然流傳佢初出道嗰陣露體相，但其實全部都係佢嘅辛酸往事！謝美馬達喺10年前效力丙組球會比加索(Pegaso)嗰陣，曾經因為被球會拖糧4個月，所以同隊友喺造訪皇馬基地時剝光衫褲，只用印上銀行戶口數字嘅白紙遮住重要部位，之後喺訓練場亦同隊友齊齊「除褲」抗議。30歲終於踏上青雲路，可以話係苦盡甘來。



出生日期：1988年10月24日

國籍：西班牙

位置：前鋒

身高：1米85



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