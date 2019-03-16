港超聯　蘇沙鑿爆夢想！冠忠南區袋晒3分

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）於香港仔運動場上演，由冠忠南區迎戰夢想FC。主隊憑後備兵蘇沙一箭定江山，以1比0擊退夢想FC，全取3分。



開賽初段，南區較主動，8分鐘先有夏志明避過數名對手後笠射，僅柱邊出界。12分鐘，再有比圖近門頭槌攻門被屠俊翹撲出。及後雙方互有攻守，惟未能製造具威脅攻門，戰至29分鐘，夢想有拿祖抽射被封阻，未能助球隊先開紀錄。6分鐘後，南區差點得手，高美斯傳中，卡拉錫衝頂僅柱邊出界。44分鐘，林衍廷勁射被李溢晉擋出，雙方半場互交白卷。



換邊後，夢想搶回不少攻勢，47分鐘拿祖右路抽射僅越楣而過。57分鐘，林衍廷禁區頂狂抽，惜柱邊出界。2分鐘後，北村祝勁射中柱，拿祖面對空門卻「撻Q」，彭超然控定再抽射又未能命中目標。76分鐘馬高斯遠距離笠射，皮球雖越過李溢晉，但最終仍未竟全功。及後南區憑反擊製造威脅，85分鐘，後備上陣的蘇沙混戰中頂入，為南區打破僵局。補時階段，夏志明快放後近射，被屠俊翹救出，高美斯補射卻高出。最終冠忠南區以1球小勝夢想FC，全取3分。



賽後冠忠南區主教練鄭兆聰表示球隊每場比賽都有著小問題，如狄卡奧的妻子前一晚替他誕下嬰兒，全晚未有充足休息，縱然球隊發揮一般，但最終能取勝仍可以接受，期望球員休息過後可好好準備足總盃。

