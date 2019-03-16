港超聯　傑志燕子崗攞3分　朱Sir：贏鬥志！

【何彥霆廣州直擊】「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）下午假廣州燕子崗體育場上演的頭場賽事，傑志憑着費蘭度及鞠盈智的入球，一度領先兩球，及後遭基奧雲尼梅開二度追和，最終由盧卡斯射入奠定勝局的一球，以3比2擊敗富力R&F，全取3分。



賽前處於榜首的富力R&F，在比賽初段較為主動，開賽不足1分鐘便於右路搏得罰球，惟上前助攻的梁諾恆未能接應伊達傳中，而利安高12分鐘左路入禁區接應長傳起腳，亦被王振鵬擋出。傑志戰至14分鐘有華杜斯乘着敵衞解圍不遠於禁區外抽射，被周煜辰飛身救出。主隊19分鐘有基奧雲利把握丹尼頭槌解圍不遠，於禁區頂起腳被接實。「藍鳥」戰至22分鐘先開紀錄，費蘭度接應盧卡斯左路橫傳射成1比0。32分鐘，鞠盈智左路直開罰球，被周煜辰將皮球拍出，而5分鐘後，鞠盈智則於右路罰球傳予馬特史密夫跳頂被救出，客軍半場領先1球步入更衣室。



傑志換邊後戰至57分鐘將比數拉開，黃洋於禁區外把握敵衞解圍不遠，第一時間傳予鞠盈智於禁區內扭過羅拔圖起腳射成2比0。富力R&F隨後則有基奧雲尼連入兩球，先於65分鐘接應隊友長傳，在無人看管下於禁區內近射得手，隨後68分鐘則把握伊達右路角球傳予羅拔圖跳頂，再於門前加一腳，將比數追至2比2，不過傑志戰至73分鐘藉着一個快開罰球攻勢再度領先，由費蘭度左路橫傳予盧卡斯射成3比2。富力R&F於完場前不乏機會，惟基奧雲尼81分鐘接應隊友二傳跳頂高出，而後備上陣的羅港威，則於補時階段未能把握門前混亂，近射僅中網側，最終傑志順利保住勝局至完場。



傑志主教練朱志光賽後表示，今趟作客來廣州作賽，刻意採取較被動的踢法，因為球隊沒有於賽前進行適應場地的訓練，並於周五晚抵達廣州休息後便直接比賽，他亦指球隊視乎任何比賽狀況也有適當的戰術，幸好上半場把握突擊機會領先，之後亦一度被追和，但「朱Sir」對一眾球員的紀律感滿意，亦指球員的鬥志是球隊全取3分重要的一環。



富力R&F主帥楊正光則表示，總括而言滿意球隊表現，尤其是在落後兩球下仍能追和，但在比賽過程中看見對手加強了防守並等待反擊機會，所以球隊是主導了比賽，奈何對手可以把握兩三個入球機會，便能取得勝局，故對賽果感到失望，不過認為球員的拼勁尚算合格。

