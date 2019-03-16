港超聯　李家豪開齋！和富大埔反勝香港飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）於旺角大球場上演，由香港飛馬迎戰和富大埔。大埔雖被對手的羅斯先開紀錄，但憑著伊高沙托尼、李家豪的入球，以2比1反勝對手並上升聯賽榜第一。



上半場飛馬佔優，11分鐘曾至孝禁區頂遠射省中對手出底線，隨後角球被解圍，胡晉銘隨即拉射僅柱邊出界。25分鐘飛馬先開紀錄，羅斯接應罰球頂入成1比0。31分鐘曾至孝接應祖連奴回傳撞射高出。3分鐘後， 艾華笠射僅柱邊出界。37分鐘袁振昇接應佐佐木周傳送後，勁射惜柱邊出界。44分鐘，大埔差點追平，黃威起腳省中人，伊高沙托尼補射卻被羅曉聰門前解圍。



換邊後，大埔搶攻，惜勞高先後於51分鐘和55分鐘抽射均未竟全功。他們的努力在65分鐘收到回報，伊高沙托尼推橫起腳射破梁興傑，為大埔扳平1比1。73分鐘，李家豪主射罰球刷內柱入網，助大埔反超前2比1。及後飛馬先後換入查維斯、蕭俊銘加強攻力。84分鐘，飛馬先有佐佐木周左路勁射被擋；3分鐘後，艾華和積施利先後攻門均未能轉化成入球。88分鐘後，大埔差點再下一城，後備哈利上陣的哈利把握張志勇解圍失誤後近射被梁興傑沒收。補時階段，鍾偉強禁區內熨射，同樣過不了梁興傑的十指關。最終和富大埔以2比1擊敗香港飛馬，升上聯賽榜首。



賽後和富大埔主教練李志堅對球隊能升上榜首感到高興，兩星期內4場比賽中，這場比賽最難，喜見球員為球隊犧牲，即使感冒仍落場比賽。對於爭取聯賽冠軍方面，他認為今季沒有一個對手容易對付，縱然對手失分，惟最重要的還是自己表現，日後雖然要兼顧亞協盃分組賽，但每一場比賽都重要，每場都要拼盡！