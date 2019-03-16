南韓「金球王」激勁　直播睇池東沅表演！

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即睇池東沅對多蒙特梅開二度：https://bit.ly/2CmM9xD



提起南韓國家隊，孭飛嘅肯定係孫興民，佢唔單只英超踢得掂，去到歐聯一樣夠踢，進步大得驚人。不過「太極虎」唔只得一個老孫，因為池東沅近期掂過碌蔗，入波仲靚過孫興民，高汁到你唔信！呢名27歲翼鋒呢期大熟大勇，早前對舊東家多蒙特，射入咗個左腳超靚唧射，成為奧格斯堡贏波英雄，今晚東網直播德甲奧格斯堡對漢諾威，池東沅傷愈復出，分分鐘又有靚入波睇！



池東沅其實已經旅歐8年，曾經踢過英超新特蘭，之後踢奧格斯堡、多蒙特同達斯泰特，星途浮浮沉沉，但今季呢名南韓國腳堅爆，依家已收穫4個德甲入球，早前對拜仁慕尼黑，奧格斯特主場踢到係威係勢，池東沅近轟入靚波帶領球隊領先2:1，睇到佢就算對住頂級勁旅都毫無懼色。



之後對另一國內班霸多蒙特，池東沅更加係球王上身，上半場入楔禁區快射射網頂開紀錄，下半場仲掂，佢單騎殺入禁區面對敵衞，不慌不忙左腳笠射遠柱網仔搞掂，呢個入波集結技術、射術同冷靜於一身，奧格斯堡亦憑佢2個入波全取3分。



上場對RB萊比錫，池東沅有傷缺陣，但奧格斯堡一樣和波攞到分，據德媒透露，池東沅已經好番今仗可以候命披甲，大家可以透過東網直播，睇到奧格斯堡主場大戰漢諾威，淨係睇池東沅一個已經夠晒！



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