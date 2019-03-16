港超聯　贏波功臣李家豪：好驚喜！好意外！

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）於旺角大球場上演香港飛馬大戰和富大埔，客軍最終憑李家豪射入罰球，以2比1反勝對手。入球功臣李家豪賽後大嘆：「好驚喜！好意外！我哋上半場踢落去都知道好攰，飛馬嘅攻勢好入肉，我哋落後一球返更衣室。下半場我哋咬埋啖氣，搶番啲攻勢，去到罰球嗰下，自己好有信心去射，入咗都好意外、好驚喜。」



早前曾經歷過官司、闊別職業足球接近兩季的他坦言：「有得返嚟踢番好開心，尤其是大埔，因為我自己都係大埔人，返番去細細個啱啱開始踢波嗰個地方，代表大埔個感覺好大，比踢任何球隊更加大！」他又指：「季前冇預期自己可以Keep住有正選踢，始終我停咗兩年，都係諗住攞番狀態。依家係超乎我預期，好開心球隊可以打到入亞協分組賽，聯賽又有得爭冠軍，都好希望代表著大埔攞冠軍！」



球隊目前需兼顧聯賽、足總盃和亞協盃分組賽，他自信球隊能越過每個難關：「我相信經歷完呢兩個禮拜，我哋會有支強心針，之後比賽都係咁嘅情況，既然呢兩個禮拜我哋都應付到，我相信我哋可以捱到之後嘅比賽。」



人生不但充滿高低，還有許多選擇，問到「家豪」最希望哪條戰線取得好成績時，他明言：「我會揀聯賽，因為始終我哋跟著『堅Sir』由細到大都係講緊聯賽冠軍，以往雖然攞過菁英盃、足總盃，但係聯賽係長途戰，好考驗我哋嘅毅力、堅持，所以我會比較care聯賽。」