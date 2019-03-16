港超聯　凱景主場力爭救命3分

周日（17日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場由凱景於主場深水埗運動場迎戰東方龍獅。榜尾凱景仍為護級努力搶分，客軍自易帥後未嘗勝果，兩軍求勝決心可謂不相伯仲！



（周日下午2時30分開賽）



主場出擊的凱景上輪聯賽以1比2僅敗於佳聯元朗，仍與尾二的理文有兩分差距，主教練馮凱文明言要在最後一輪對理文前盡量搶得分數，並稱上場多番製造入球機會，只欠臨門一腳未能轉化成入球，會再三提醒球員打醒十二分精神。



今日面對東方龍獅，「馮Sir」坦承主場會有優勢，首要務任先做好防守，但球隊面臨傷停問題，在調配方面較費神。現時凱景有金玟基累積5黃坐波監，早前對夢想FC賽後向球證質詢的許嘉樂維持判停賽3場，而羅拔在上訴後獲減刑至3場。職員方面「馮Sir」被罰停賽兩場，助教林健勳則停3場。兼且隊長杜瑋鴻仍在康復中，後衞陳文俊亦有微傷。



作客的東方龍獅自主教練安祖史杜錫上任後仍未找到「贏波方程式」，上輪聯賽兩度領先下被香港飛馬逼和2比2，今場面對凱景，安祖史杜錫稱是硬仗一場：「無論對咩對手，我哋都要認真去備戰，就算凱景依家喺榜尾，我哋都唔可以睇小佢哋，我有入場睇佢哋作客元朗場波，佢哋打得好好值得贏波，所以我哋要做足準備。」

至於問及會否擔心場地質素影響發揮時，「安帥」續稱：「我哋唔會理個球場係點，上星期我睇咗傑志喺青衣運動場大勝夢想FC，場地質素都係麻麻，但傑志入到6球，所以最重要都係球員點去準備比賽。」惟該隊中場笠臣、徐德帥及前鋒麥基有傷在身，今仗上陣成疑。