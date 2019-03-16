港超聯　2個台灣中堅喺元朗大球場交手

周日（17日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，兩支菁英盃4強份子佳聯元朗及理文會師元朗大球場。兩隊目前在聯賽的近況各異，上仗以2比1擊敗凱景的「橙軍」總算脫離護級漩渦，主帥郭嘉諾表明會讓更多年輕球員上陣；現時僅比榜末凱景多兩分的理文，雖仍受球員傷患困擾，但主教練陳曉明期望可尋回早前出戰菁英盃的鬥志，力爭勝利。



（周日下午5時30分開賽）



佳聯元朗護級壓力漸減，主教練郭嘉諾透露會因應形勢變化，安排最好的球員踢菁英盃，聯賽方面則讓年輕球員有更多上陣機會，同時力爭更佳排名。由於「郭Sir」已前赴雲南修讀教練牌照，今仗未能領軍，但他露透：「我哋教練團會好好準備，始終都想贏希望追到前面。」球隊先後對凱景及理文，「郭Sir」認為兩場比賽大同小異，在主場出戰一定搶攻。早前受傷的葉子俊已復操，意味可「夫添」應戰。



理文於菁英盃驚喜闖入4強，惟上仗返回聯賽以0比2見負和富大埔，護級未能安枕。主教練陳曉明稱聯賽失準已成事實，不想去找藉口或回想太多︰「足球有時會喺高水平嘅比賽有落差，當然球隊係唔可以接受咁嘅情況。既然發生咗亦無謂去尋找原因，而係喺呢個禮拜搵番決心同集中力。」理文現時有不少傷兵，除上仗缺陣的袁皓俊及史提芬彭利拿外，梁嘉恆及後備登場的沙普夫均負傷，狀態有待觀察，白智勳今仗亦要停賽，不過新加盟的中華台北後衞陳庭揚完成註冊手續，可望在港超首度亮相。

