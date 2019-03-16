香港籃球精英掃台灣街場　輸畀夜市美食

街場籃球，贏家繼續享用球場，敗者離開，排隊等候下次落場機會。這方面香港和台灣都一樣。周六（16日）十六位精英賽八強球員與能仁家商組隊，到新生高架橋下籃球場體驗台灣街球文化。張振興伉儷書院的郭凱文、港青基信書院的Saatori Asher Gabriel和能仁家商的邱暘杰，連勝14場還未盡興。最後讓他們離開的不是挑戰者，而是夜市美食。



新生高架橋下籃球場可以說是台北的鬥牛勝地，周末更加聚集不少籃球狂熱派，由早到晚發灑汗水。「他們輸了便排隊再來，反反覆覆，每次都以更強力度爭取復仇。感覺出來他們真的把街頭籃球當成競技。」在香港，郭凱文亦不時到街場打球，「反而香港人好勝心較弱，覺得街場輸了也沒所謂，權當玩下。」例如被晃過後，便不再施加壓力，讓你輕鬆上籃，他續解釋道：「但是台灣人防守積極，很多時候會做出球證眼中犯規的動作。」



郭凱文說這種防守力度能夠與學界賽事，甚至精英賽相比。「因為香港球證尺度比較緊，幾次犯規後就不會再有什麼過火動作。」喜歡香港還是台灣街場文化？他想了想，「兩看吧。香港悠閒一點，也安全一點。台灣進取，卻容易受傷，重要比賽前不大可能會來。」精英賽與能仁家商一行三十二人，隨後到寧夏夜市觀光，大概可以補充在街場流失的體力吧。



台灣高中籃球聯賽（HBL）方面，女子組普門高中被南山高中擊敗，三連霸夢碎，周日（17日）將於永仁高中爭奪冠軍。男子組南山高中反勝高苑工商，隊史第十六度闖進決賽，將硬拼上屆亞軍能仁家商。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI