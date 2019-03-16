埃及文明行開　利物浦鬥波圖有秘密武器！

利物浦於歐聯抽得好籤，避開了英超三雄、巴塞及祖雲達斯，將與葡萄牙勁旅波圖爭4強位置。上屆紅軍殺入決賽，16強就撞正波圖，當時首回合去到葡萄牙，利物浦竟然狂勝5:0，最後順利過關。領隊高普表示波圖肯定想復仇，不過陣中好彩有爭勝秘密武器，所講嘅唔係埃及文明鋒線，而係副領隊連達斯。



今年36歲嘅連達斯來自荷蘭，14年轉投利物浦前，喺波圖花過7年時間，當時其職位係青年軍教練。高普表示：「波圖再遇紅軍，肯定有額外動力爭勝，不過我哋有個波圖專家在陣。連達斯一直都好尊重波圖，認為佢哋係支難纏嘅對手，佢會將自己全部所知話晒畀球員聽。當然結果係要打過先知，但我哋會準備妥當。球隊上下都記得上屆喺葡萄牙自己表現有幾好。」



利物浦上圈作客德甲班霸拜仁，輕取對手3:1過關，高普認為球隊演出一流，對比起上屆嘅狂風落落葉進攻風格，高普更鍾意依家面對勁旅嘅成熟演出。



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