【賽後解碼】兩位契仔爭氣　施丹贏在眼光

施丹回歸皇馬第一擊，用番一班「契仔」艾斯高、馬高阿辛斯奧、基羅拿華斯擔正，士氣返晒嚟。特別係艾斯高表現活躍，為球隊先開紀錄。呢位西班牙國腳由幾乎被賣走，到依家被委以重任，可以由地獄直上天堂。



艾斯高被近兩位皇馬教練洛佩特吉、蘇拿利投閒置散，1月更幾乎被賣走，但施丹卻非常常識佢，今場立即安排佢正選上陣。



艾斯高亦大踢爭氣波，上半場初段已有1次射門，僅被對手門將撲出，換邊後繼續發揮優秀盤扭技術，帶動皇馬進攻。



同樣之前被冷落嘅馬高阿辛斯奧，演出亦好搶眼，頻頻作出個人突破，踢到61分鐘，佢中路突破，妙傳左路賓施馬，後者傳中畀艾斯高近門撞入，組織非常完美。充分證明艾斯高、馬高阿辛斯奧，都係好波之人，只係洛佩特吉、蘇拿利唔識貨。



而傳盛會被施丹清洗嘅加里夫巴利，危機感推動下，表現好落力，上半場有1次射門中楣唔入，佢喺77分鐘終於入波，睇來可能會重獲施丹歡心。



另外，莫迪歷遠射入波，企喺越位位置嘅華拉尼有干擾門將之嫌，球證睇完VAR之後，判入球冇效，否則皇馬唔止贏2:0。



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