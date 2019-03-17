【賽後解碼】曼聯疲態盡露　小心大崩盤

周日(17日)凌晨英足盃8強，曼聯於下半場中段突然崩潰，被狼隊前鋒魯爾占美尼斯、迪亞高祖達攻破大門，6分鐘內連失2球，雖然補時由拉舒福特破蛋，仍然作客1:2不敵狼隊，被淘汰出局。



曼聯由蘇斯克查接手領軍後，成績大幅改善，皆因將士用命，每人行多一步，但亦因為場場都搏到盡，導致出現大量傷兵，即使可以上陣嘅球員亦疲態盡露，強如保羅普巴、拉舒福特嘅狀態都下滑，顯得力不從心。



曼聯經過上場英超不敵阿仙奴，今場英足盃又輸畀狼隊，已連輸2場，成為蘇斯克查執教之後，首次2連敗，陷入小低潮，蘇B真係要請教一下師傅費格遜，睇下點樣幫球隊止血，否則爭取打入聯賽前4位，並唔樂觀，之前嘅努力隨時付諸東流。



至於狼隊不愧為「巨人殺手」，今季英超曾於車路士、曼聯、曼城、熱刺、阿仙奴身上搶到分，轉踢盃賽一樣遇強愈強，殺入4強，隨時爆冷捧盃都唔奇。



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