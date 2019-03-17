【東網直播】兩島大戰！角逐終極殊榮

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由於遇上攔門豪雨，全港學界精英足球比賽延至今日(17日)誕生王者！今屆決賽由兩間國際學校包辦，南島中學和港島中學將在旺角大球場再續未了緣，角逐學界終極殊榮。（on.cc睇體傑志學界足球台周日下午1時30分直播）



港島中學4強以3比1擊敗賽馬會體藝中學，其中Samuel Pijpers下半場在禁區頂一記燙射，不僅轟入個人今屆賽事第6球，暫居射手榜榜首，更為球隊鎖定勝局。這位港會U18成員5年前從荷蘭來港，14歲代表港會在旺角場擊敗南華，奪得青年社區盃冠軍。今日帶領這支D2球隊再次進軍旺角場，他直言非常鼓舞，期望學校總動員入場支持。



南島中學準決賽則以6比1大勝伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，終結對手「神奇之旅」。南島中學陣中不乏港會一隊、港會U18以及南區青年軍成員，體形和技術兼備。教練Mike Thurbon預料防守會是勝負關鍵，相信這場國際學校對決，必然是一場精彩的攻防大戰。



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