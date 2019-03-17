【今日睇波指南】紅軍藍戰士英超衝刺
英足盃8強大戰如火如荼，不過英超衝刺亦冇停步，今晚(17日)有聯賽雙料娛樂利物浦同車路士粉墨登場。
頭場有利物浦作客富咸，趁住曼城要踢足總盃輪空，紅軍今場贏波就可以重登榜首，對住降班膽富咸肯定唔會留手呀。
尾場有車路士作客愛華頓，呢場波關乎英超前4爭奪，車仔贏波就可以追到，同第4嘅阿仙奴同分。
不過藍戰士近期狀態麻麻，近4場聯賽作客輸3場，而且周中踢完歐霸盃體力輸蝕，今場真係有啲牙煙呀。
直播表
周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 鹿島鹿角
有線602、662台
周日1:30pm 全港學界精英足球比賽決賽
on.cc 東網
周日2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西悉尼流浪者
Now 639；有線655、615台
周日3:45pm 賽馬 打吡大賽
on.cc 東網
周日4:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本城
Now 639；有線655、615台
周日7:00pm 西甲 伊巴 Vs 華拉度列
Now 632
周日7:30pm 意甲 熱拿亞 Vs 祖雲達斯
Now 638；有線654、614台
周日8:30pm 德甲 利華古遜 Vs 雲達不來梅
on.cc 東網；Now 670、FOX +；有線651、611台
周日9:30pm 法甲 里昂 Vs 蒙彼利埃
Now 639、714；有線603、604、615、655台
周日10:00pm 意甲 拉素 Vs 帕爾馬
Now 638；有線654、614台
周日10:15pm 英超 富咸 Vs 利物浦
Now 621
周日10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 紐倫堡
Now 670、FOX +；有線651、611台
周日11:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾
Now 632；ViuTV 99台
周一凌晨零時 法甲 波爾多 Vs 雷恩
Now 639；有線655、615台
周一0:30am 英超 愛華頓 Vs 車路士
Now 621
周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 烏甸尼斯
Now 638；有線654、614台
周一1:00am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 緬恩斯
Now 670、FOX +；有線651、611台
周一1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 基達菲
Now 632
周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 華歷簡奴
Now 633
周一3:30am 意甲 AC米蘭 Vs 國際米蘭
Now 638；有線654、614、602、662台
周一3:45am 西甲 貝迪斯 Vs 巴塞隆拿
Now 632
周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽
Now 639；有線655、615台
周一7:00am 阿甲 聖馬田圖庫曼 Vs 小保加
Now 639；有線655、615台
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