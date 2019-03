【今日睇波指南】紅軍藍戰士英超衝刺

英足盃8強大戰如火如荼,不過英超衝刺亦冇停步,今晚(17日)有聯賽雙料娛樂利物浦同車路士粉墨登場。



頭場有利物浦作客富咸,趁住曼城要踢足總盃輪空,紅軍今場贏波就可以重登榜首,對住降班膽富咸肯定唔會留手呀。



尾場有車路士作客愛華頓,呢場波關乎英超前4爭奪,車仔贏波就可以追到,同第4嘅阿仙奴同分。



不過藍戰士近期狀態麻麻,近4場聯賽作客輸3場,而且周中踢完歐霸盃體力輸蝕,今場真係有啲牙煙呀。



直播表

周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 鹿島鹿角

有線602、662台



周日1:30pm 全港學界精英足球比賽決賽

on.cc 東網



周日2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西悉尼流浪者

Now 639;有線655、615台



周日3:45pm 賽馬 打吡大賽

on.cc 東網



周日4:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本城

Now 639;有線655、615台



周日7:00pm 西甲 伊巴 Vs 華拉度列

Now 632



周日7:30pm 意甲 熱拿亞 Vs 祖雲達斯

Now 638;有線654、614台



周日8:30pm 德甲 利華古遜 Vs 雲達不來梅

on.cc 東網;Now 670、FOX +;有線651、611台



周日9:30pm 法甲 里昂 Vs 蒙彼利埃

Now 639、714;有線603、604、615、655台



周日10:00pm 意甲 拉素 Vs 帕爾馬

Now 638;有線654、614台



周日10:15pm 英超 富咸 Vs 利物浦

Now 621



周日10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 紐倫堡

Now 670、FOX +;有線651、611台



周日11:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾

Now 632;ViuTV 99台



周一凌晨零時 法甲 波爾多 Vs 雷恩

Now 639;有線655、615台



周一0:30am 英超 愛華頓 Vs 車路士

Now 621



周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 烏甸尼斯

Now 638;有線654、614台



周一1:00am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 緬恩斯

Now 670、FOX +;有線651、611台



周一1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 基達菲

Now 632



周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 華歷簡奴

Now 633



周一3:30am 意甲 AC米蘭 Vs 國際米蘭

Now 638;有線654、614、602、662台



周一3:45am 西甲 貝迪斯 Vs 巴塞隆拿

Now 632



周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽

Now 639;有線655、615台



周一7:00am 阿甲 聖馬田圖庫曼 Vs 小保加

Now 639;有線655、615台



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員!

http://bit.ly/2EYxoRh