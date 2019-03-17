【今日睇波指南】紅軍藍戰士英超衝刺

2019年03月17日 08:15
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    英足盃8強大戰如火如荼，不過英超衝刺亦冇停步，今晚(17日)有聯賽雙料娛樂利物浦同車路士粉墨登場。

    頭場有利物浦作客富咸，趁住曼城要踢足總盃輪空，紅軍今場贏波就可以重登榜首，對住降班膽富咸肯定唔會留手呀。

    尾場有車路士作客愛華頓，呢場波關乎英超前4爭奪，車仔贏波就可以追到，同第4嘅阿仙奴同分。

    不過藍戰士近期狀態麻麻，近4場聯賽作客輸3場，而且周中踢完歐霸盃體力輸蝕，今場真係有啲牙煙呀。

    直播表
    周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 鹿島鹿角
    有線602、662台

    周日1:30pm 全港學界精英足球比賽決賽
    on.cc 東網

    周日2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西悉尼流浪者
    Now 639；有線655、615台

    周日3:45pm 賽馬 打吡大賽
    on.cc 東網

    周日4:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本城
    Now 639；有線655、615台

    周日7:00pm 西甲 伊巴 Vs 華拉度列
    Now 632

    周日7:30pm 意甲 熱拿亞 Vs 祖雲達斯
    Now 638；有線654、614台

    周日8:30pm 德甲 利華古遜 Vs 雲達不來梅
    on.cc 東網；Now 670、FOX +；有線651、611台

    周日9:30pm 法甲 里昂 Vs 蒙彼利埃
    Now 639、714；有線603、604、615、655台

    周日10:00pm 意甲 拉素 Vs 帕爾馬
    Now 638；有線654、614台

    周日10:15pm 英超 富咸 Vs 利物浦
    Now 621

    周日10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 紐倫堡
    Now 670、FOX +；有線651、611台

    周日11:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾
    Now 632；ViuTV 99台

    周一凌晨零時 法甲 波爾多 Vs 雷恩
    Now 639；有線655、615台

    周一0:30am 英超 愛華頓 Vs 車路士
    Now 621

    周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 烏甸尼斯
    Now 638；有線654、614台

    周一1:00am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 緬恩斯
    Now 670、FOX +；有線651、611台

    周一1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 基達菲
    Now 632

    周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 華歷簡奴
    Now 633

    周一3:30am 意甲 AC米蘭 Vs 國際米蘭
    Now 638；有線654、614、602、662台

    周一3:45am 西甲 貝迪斯 Vs 巴塞隆拿
    Now 632

    周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽
    Now 639；有線655、615台

    周一7:00am 阿甲 聖馬田圖庫曼 Vs 小保加
    Now 639；有線655、615台

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