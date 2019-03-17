【有片】三月飛霜！曼城贏在冇VAR咋！

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英格蘭足總盃尋晚8強戰上演驚天大逆轉，英超班霸曼城作客英冠下游史雲斯，「天鵝」曾經一度領先2比0，不過打到完場前1分鐘被反勝3比2踢出局！本來優先劣敗，史雲斯被反勝都冇乜好怨，不過事後發現，原來曼城射手阿古路個絕殺頭槌，係企喺越位位置，唔應該計數。更陰功係，今屆英足盃明明係有安排VAR視像助理球證系統協助執法，但偏偏今場冇用。至於點解唔用？原來係因為史雲斯係英冠仔，所以冇得用喎！離譜呀！



根據英國傳媒了解，今屆英足總的確係有用VAR，不過只限英超球隊主場賽事，即使今場主場嘅史雲斯球場具備裝設VAR條件，但英格蘭足總認為採用VAR準則要有連貫性，考慮到史雲斯只係英冠球隊，所以唔批准使用，結果咪出現今次呢單冤案囉！



賽後唔少網民球迷都鬧爆英格蘭足總根本係大細超，偏幫英超球隊。就連曼城領隊哥迪奧拿都承認今場反勝得唔光彩囉：「全歐洲都有VAR，但呢度冇。好對唔住，我唔鍾意咁樣贏波。」好心班英格蘭足總高層唔好死撐啦！



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