【人物誌】有片：屠魔狼人－迪亞高祖達

即睇迪亞高祖達玩殘勞基梳爾再入波：https://bit.ly/2W5PCZ6



狼隊尋晚喺英足盃搞掂曼聯，為狼隊射入保險球，一度將比數拉開到2比0嘅迪亞高祖達，自然係贏波英雄之一。話說呢位葡萄牙前U21國家隊隊長尋晚個入波，係來自一次快速反擊，佢仲要將曼聯守將勞基梳爾嚟咗個單對單籃球式「Ankle Break」變向加速扭到瞓地，然後先冷靜射入，絕對係一戰揚名，大家以後都要記實佢，嚟緊喺英超同國際賽都有機會大放光芒！



依家先得22歲嘅迪亞高祖達，喺葡萄牙球會費利拿，2016年簽約加盟馬體會，不過一直未受重用，反而先後被外借去葡超班霸波圖同狼隊，2017/18球季佢以借將身份效力狼隊，但直到舊年暑假，狼隊就正式將佢買斷。



呢位小將今季表現進步神速，今年1月19日狼隊贏李斯特城4比3場波，迪亞高祖達上演帽子戲法，令佢成為繼C朗拿度之後第2位喺英超連中三元嘅葡萄牙球員，兼係42年來首位喺頂級聯賽「帶帽」嘅狼隊球員。事實上，本世紀能夠喺歐洲五大聯賽連中三元嘅葡萄牙球員，就只得C朗、保列達、保羅艾美達、安達施華同佢，加上佢啱啱首次入選咗葡萄牙國家隊，睇嚟真係前途無限喎！



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