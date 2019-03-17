【最強回歸】前朝5大棄將 施丹一夜救番生

西甲褪色班霸皇家馬德里早前經歷3連敗，一口氣失落西盃同歐聯，同時喺西甲爭標都機會大減，然後管理層就搵嚟歐聯3連霸功勳教頭施丹回巢，希望拯救球隊出低谷。果然尋晚施丹回歸後首次領軍，即刻為陣容大執位，最主要係用番之前畀上手教練蘇拿利棄用嘅5名愛將，包括艾斯高、馬高阿辛斯奧、加里夫巴利、馬些路同門將基羅拿華斯，果然5人今場都表現神勇，各有貢獻，成為贏波功臣之餘，都贏番各自嘅皇馬前途。



先講早排畀蘇拿利串爆話超磅嘅艾斯高，首開紀錄就係由佢接應馬高阿辛斯奧妙傳入網。艾斯高明明係個技術超好兼能踢中前場多個位置嘅得分高手，以前甚至同加里夫巴利及占士洛迪古斯爭位都爭得贏，偏偏喺蘇拿利手下就唔受重用，今場絕對係打咗爭氣波。



至於馬高阿辛斯奧今場又係表現活躍，喺邊線連番突破，之前皇馬管理層諗過用佢接替C朗，依家佢喺施丹手下重生，又可以睇吓呢個如意算盤可唔可以再打響。至於第2個入波，就輪到馬些路助攻畀「大聖爺」入波，二人之前都畀蘇拿利批評態度唔好，搞到只係有份踢西班牙盃同喺聯賽做後備，不過今次佢哋都有貨交，證明同施丹真係合作無間，似乎C朗想同馬些路喺祖記再合作，又或者曼聯想簽「大聖爺」，都未必可以成事囉！



當然不得不提，仲有係施丹今場將貴價門將泰拔高圖爾斯放番落後備，再次起用基羅拿華斯擔正把守最後一關。呢位哥斯達黎加門神今場一樣表現穩定，更曾神救將麥斯高美斯必入波救出。全靠施丹將呢5個前朝棄將一夜救番生，皇馬先可以踢番出霸氣。你哋話如果施丹早啲返嚟呢？皇馬會唔會......



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