【人物誌】德甲新雲佬：韋格賀斯

即睇韋格賀斯球王片：https://bit.ly/2HCJcMW



前曼聯嘅荷蘭中鋒雲尼斯達萊有幾犀利，相信都毋須多講，佢喺禁區內嘅統治能力，唔止淨係識入波，連助攻都一樣掂！至於講到未來荷蘭首席中鋒，效力禾夫斯堡嘅巨人中鋒韋格賀斯相信都有一爭之力，呢位26歲射手尋晚帶領禾夫斯堡以5比2大炒杜塞爾多夫，個人交出3入球2助攻，全部5個入波都關佢事，全能表現唔到你唔服呀！



身高達到1米97(6呎6)嘅韋格賀斯喺荷蘭低組別球隊安曼出身，之後踢過荷華高斯同阿爾克馬爾，然後到上年夏天轉戰德甲投身禾夫斯堡，正式衝出國際。球員生涯一直都保持住唔錯入球率嘅佢，頭頂腳踢樣樣皆能，而尋晚場波嘅連中三元，更令佢躋身一眾喺德甲搵食嘅頂級荷蘭球員行列，甚至係同名將洛賓齊名。



話說尋晚嘅帽子戲法，令佢成為歷來第7位喺德甲連中三元嘅荷蘭球手，包括亨特拉爾(史浩克04)、麥基(拜仁)、洛賓(拜仁)、雲蘭治(慕遜加柏/雲達不來梅)、歷賓斯(艾遜)、巴斯杜斯(禾夫斯堡)。當中亨特拉爾、麥基同洛賓都先後4次喺德國中三元，韋格賀斯要追上前輩，睇嚟仲要有排努力。



不過講到能夠入波連助攻，喺歐洲5大聯賽入面單場參與5個入球，則係繼2011年嘅洛賓同2018年嘅迪比之後第3人。尋晚場波，韋格賀斯獲得當地傳媒評佢表現係全場最高分，仲讚佢表現活躍全能添！喺荷蘭國家隊入面，佢雖然至今只得3次入選，但只要能夠繼續保持水準，將來要接「雲佬」班，都唔係冇機會呀！



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A