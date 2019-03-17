總結：點鬥！咖喱破萬六大關　韋少僅得2中

儘管杜蘭特仍然缺陣，但「咖喱仔」史提芬居里個人為球隊攻入33分，帶領勇士以110比88作客雷霆，保持西岸「一哥」地位，並提前鎖定季後賽。



杜蘭特可能在下一場對馬刺復出，但這對勇士已不太影響，反而可讓他再休息一下，而且勇士不乏球星，古辛斯最近的表現都相當搶鏡，他今天就為球隊貢獻了12分。



今天勇士的表現好像已找到了季後賽的感覺，開賽不久打出一輪15比5的攻勢，史提芬居里全場射入了33分及7個籃板，總分攻入16000+，成為勇士史上第五個突破萬六大關的球員；反觀雷霆主將韋斯布克就失準，16投僅2中，全場得7分，但有9次助攻及8個籃板，而保羅佐治貢獻「雙雙」29分13個籃板，惜未能率球隊主場獲勝。



勇士大勝之後，戰績已改寫至47勝21負，位列西岸第一，繼公鹿及速龍之後，成為第三支鎖定季後賽的球隊。值得一提的是，隨着勇士連續第七年闖季後賽，為古辛斯迎來他生涯首次季後賽之旅，上季他本來有機會隨塘鵝打個人首個季後賽，但因跟腱受傷而要提早報銷。





今日戰果(前者主場)



爵士 114:98 籃網

金塊 102:100 溜馬

馬刺 108:103 拓荒者

雷霆 88:110 勇士

塘鵝 136:138 太陽

巫師 135:128 灰熊

塞爾特人129:120 鷹隊





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