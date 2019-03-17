南島捧盃！反勝港島做學界足球王

「全港學界精英足球比賽」周日（17日）於旺角大球場上演決賽，由南島中學對陣港島中學，港島雖有Samuel Pijpers於上半場射入12碼領先，但南島在下半場不斷強攻下，有Liam Doyle和Oliver Lam建功，助球隊以2比1反勝對手，奪得本屆冠軍。



開賽初段，南島較主動，6分鐘Callum Beattie主射中路罰球高出。2分鐘後，Oliver Lam避過對手後起腳被港島門將Justin Wong沒收。翼鋒Jake Chow先後於10分鐘和19分鐘近射，惟一一未能轉化成入球。港島站穩陣腳後奪回不少攻勢，25分鐘中場Samuel Pijpers妙傳Gwenael Laot，惜後者射門斜傳。4分鐘後，Samuel Pijpers搏得12碼，他親自操刀得手，為港島於半場前取得領先優勢。



換邊後，急欲追平的南島更見積極，39分鐘先有Tomo Nagai接應傳中窩利抽射被Justin Wong撲出；2分鐘後，Jake Chow突入禁區，在敵衞力壓下起腳惜中楣，後上的Adrian Cheung補射卻抽高。51分鐘港島差點再度得手，惟Arlynn Morris面對空門射斜。大難不死的南島於4分鐘後，憑Liam Doyle以一己之力殺入禁區勁射收死Justin Wong，為南島收復失地。61分鐘，他們更成功反超前，Oliver Lam把握對手後防失誤大腳抽入，助南島中學以2比1反勝港島中學，捧走今屆冠軍。



賽後獲選最佳防守球員的南島隊長Callum Beattie表示上半場因自己犯錯而導致對手得12碼，心情、信心受影響，幸好隊友、教練不斷鼓勵，最終能夠取得冠軍，所有人都很開心。首次於旺角大球場作賽的他更大讚氣氛一流！



而榮獲最有價值球員的Liam Doyle對於賽果感到高興，雖然上半場落後一球，慶幸球隊意志堅定，取得冠軍和MVP有賴全隊的努力，希望下年可以再次取得冠軍。







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