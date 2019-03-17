港超聯　洛迪古斯戴帽！東方龍獅大炒凱景

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）假深水埗運動場上演的頭場賽事，作客的東方龍獅憑着西班牙射手洛迪古斯上演帽子戲法，再加上艾華頓及利馬彭利拿兩人各入一球，以5比0擊敗凱景，為球隊最近8場的不勝荒寫上句號。



東方龍獅開賽僅6分鐘便先開紀錄，林嘉緯接應迪高挑傳，頭槌二傳予艾華頓門前建功。主場出擊的凱景隨後在2分鐘後亦有安基斯於左路起腳，惟未能射破葉鴻輝的十指關。客軍則於10分鐘有艾華頓傳中省中人改變方向，洛迪古斯於禁區內施展倒掛則告柱邊出界。東方於完半場前將比數拉開，洛迪古斯接應艾華頓右路傳中一頂中柱彈入，將領先優勢擴至2比0步入更衣室。



「藍衫軍」於換邊後攻勢有增無減，林嘉緯63分鐘接應艾華頓傳送，於右路橫傳越過出迎的保羅，由上前助攻的利馬彭利拿一射入網。3分鐘後，李康廉左路接應林嘉緯妙傳，傳中予洛迪古斯射成4比0。客隊於70分鐘再有入球進帳，林嘉緯禁區外大腳一抽，洛迪古斯近門截到皮球起腳，大演帽子戲法。落後5球的凱景並沒有放棄，戰至72及76分鐘先後有金珍曙及廖智謙起腳，惟未能為葉鴻輝帶來考驗，最終東方龍獅保住5比0的勝局至完場。



東方龍獅隊長梁振邦於賽後表示，今場勝利已等了很久，對贏波感到高興，但指凱景的質素不算太高，因此不可自滿，但總算為球隊重拾信心。對於新帥安祖史杜錫上任後的首勝，「傻邦」則認為球隊目前處於重整階段，並指每位新教練上任也會有他們的一套理念，因此需要一些時間去建立。對於球隊在聯賽的形勢，「傻邦」則指爭標只存在數字上的可能，但仍然不可放棄爭取更佳或第3位的排名，因為球隊餘下的4輪聯賽，只需面對傑志一支「頭4」隊伍，而目前4支爭標份子，仍有碰頭的賽程。



