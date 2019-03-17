F1開鑼戰平治威晒！保迪斯鍊贏咸仔

2019年世界一級方程式(F1)在墨爾本開鑼，平治車隊續顯頭勢，保迪斯在起步把握機會超越隊友咸美頓，由頭帶到尾，最終與0.112秒力壓原本排頭位出戰的「咸爺」衝線，成功攞頭彩，並奪得他生涯第四個分站冠軍；法拉利慘敗，錯失了上頒獎台的機會，維度爾獲「梗頸四」。



這是F1史上第998場比賽，正賽中法拉利及麥拿侖都收起了廣告，為了紀念早前突然離世的賽事總監韋廷(Charlie Whiting)，一眾車手都臂帶黑紗。



保迪斯在起步後的一號彎就成功「過頭」，更在比賽中取得壓倒性的領先優勢，這是他自2017年阿布扎比之後的首場勝利。這位芬蘭車手賽後坦言此仗是他有史以來最好的一場比賽，「今天做到了賽前的部署，我下定決心要做出最快圈速，這是今年的新規則，因為我速度好，所以我想拿到這一分。」保迪斯在新規則之下，獲得最快圈速車手的額外積分，共得26分，比起亞軍的咸美頓領先8分。





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