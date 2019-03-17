【免費直播德甲】利華不來梅再演入球騷

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周日晚東網繼續免費直播德甲，送上利華古遜對雲達不來梅嘅對攻好戲，安排英語旁述，兩軍目前都喺上佳狀態，尤其前線着晒火，但防線同樣甩漏多，有望重演首循環共轟8球嘅入球騷，一於追捧中位數3.5球大盤。（on.cc東網周日晚8時30分直播）



兩軍都力爭下季歐戰入場券，利華古遜近7場德甲贏咗6場之外，合共轟入20球，每場最少都入兩粒，當中箭頭禾蘭個人已佔咗5球，國家隊新貴夏維斯表現亦十分耀眼，加上祖利安白蘭特、里安拜尼同比拿拉比嘅進攻默契絲絲入扣，入波根本係簡單任務，只可惜防線表現依然甚差，上輪對住降班膽漢諾威都失兩球，搞到幾乎贏唔到，兩位防線大哥施雲賓達同拿斯賓達兄弟剛傷愈狀態未弗，預期都只能先做後備，防線始終未能予人信心。





不來梅今季28戰場場入波

雲達不來梅近況亦弗，踏入2019年仲未輸過，除咗8場聯賽保持不敗外，德國盃亦將勁旅多蒙特踢咗出局，目前全隊信心爆棚，基於積分落後，想參戰下屆歐霸就要急起直追，呢班波喺少帥高菲特帶領下一直堅持進攻足球，今季聯賽連盃賽28場賽事場場有波入，全德甲得佢哋做得到，單計聯賽亦跨季26戰都有入波，前線輪流發威，攻擊中場小將艾格史甸更首度入選勒夫嘅德國國家隊大軍名單，足見表現有幾Sharp醒。不過佢哋防線兩名主力中堅施巴斯坦蘭甘同維爾高域一傷一停，搞到要重新起用小將馬高費度，呢位21歲奧地利中堅，首循環主場對利華古遜就犯下大錯令不來梅慘敗2比6，亦因此被投閒置散咗一段長時間，今晚重獲上陣機會又遇利華，能唔能夠抹走心理陰霾係一大疑問，試問今場入波又點會少呢？







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