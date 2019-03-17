偷食兼暴打老公　奧運金牌陳詩欣罪成！

中華台北跆拳奧運金牌女選手陳詩欣，雖然已經結婚並育有兩名子女，但竟偷食已婚教練，期間仲家暴老公，堅係離晒大譜。老公董俊男忍無可忍，上年將老婆同偷食男告上法庭，當地法院剛有判決，陳詩欣須向老公賠償30萬台幣。



1978年出世嘅陳詩欣，細細個就接受爸爸嘅跆拳道訓練，最終佢於2004年雅典奧運成功奪金，成為台灣之光。佢退役後同小學體育老師董俊男結婚定居花蓮，並開設道館推廣跆拳道。結婚後生咗兩名子女，以為陳詩欣會過住平凡但幸福嘅生活，但佢竟然同已婚跆拳教練陳正浩搭上，17年底2人被拍到兩周內兩次到酒店開房，仲喺街上旁若無人咁拍拖，完全忘記雙方各自已有家庭。



本身偷情已經唔啱，陳詩欣老公董俊男舊年仲大爆被家暴，話陳詩欣近半年來日夜都對佢「言語施暴」，仲試過喺個女面前郁手打自己，之後陳仲試過「踢開房門出腳攻擊」老公，董俊男直言係「接近發瘋的家庭暴力，自己已經無法再容忍這種狀況」。陳詩欣除打老公外，更迫女兒向佢匯報爸爸嘅一舉一動，如果做唔到就一巴巴打埋去，董俊男直斥老婆已冇晒人性同母愛。



舊年董俊男就將陳詩欣同陳正浩告上法庭，要求賠償100萬台幣，最終法院亦判董俊男勝訴，陳詩欣須賠償30萬台幣。二人到依家仲未離婚，但件事已搞到咁，睇嚟已返唔到轉頭。記者走訪走出法院後嘅陳詩欣，佢只係「謝謝大家的關心」，之後就悄然離去。



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