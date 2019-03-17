高圖爾斯末日　施丹要買呢個頂級門神

皇馬名帥施丹尋晚回歸第一撃，就即刻將季初打晒鑼鼓加盟嘅「二五仔」泰拔高圖爾斯貶番落後備，再次起用基羅拿華斯擔正，唔少人都猜測呢個比利時門將嚟緊難有運行。不過原來好戲再後頭，根據英國《每日鏡報》報道，施丹堅係不滿高圖爾斯，仲已經計劃向曼聯門神迪基亞打主意，趁住迪基亞下季尾約滿「紅魔鬼」，可以用「優惠價」搶人。如此一來，泰拔高圖爾斯真係要開始搵定後路喇！



事實上，皇馬今季先後6次慘敗輸3球或以上，其中有5次都係由泰拔高圖爾斯把關，雖然話失波唔可以賴晒門將，但明顯佢表現未達預期，亦係無可爭議事實。再者，早前仲有前「銀河艦隊」高層曾經向高圖爾斯提出警告，叫佢減少無謂嘅緋聞，專心比賽，如果最終皇馬將佢賣走，根本一啲都唔出奇。



至於收購迪基亞，報道話皇馬已經預咗大約用7,500萬鎊去買人，考慮到迪基亞出年夏天就約滿「紅魔鬼」，皇馬認為呢個價錢足夠叫對方放人。始終當年迪基亞都曾經一度無限接近巴拿貝，今次施丹出手，加上迪基亞喺續約一事上面又一直同曼聯傾唔掂數，似乎真係為佢哋攜手合作製造最好機會，大家一於放長雙眼睇吓會點發展啦！





支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A