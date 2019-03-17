港超聯　「肥彭」絕殺！10人理文逼和佳聯元朗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）有佳聯元朗在主場元朗大球場擺下擂台，迎戰理文。理文雖有尼迪利早早開紀錄，惟余煒廉於5分鐘領紅致10人應戰，其後更被元朗的慕沙和卡立攻破大門。理文最終憑著史提芬彭利拿於89分鐘建功，助理文以2比2逼和元朗，各得1分。



開賽僅3分鐘，理文便憑尼迪利禁區內快射得手，取得領先優勢，惟余煒廉2分鐘後拉跌慕沙直接領紅牌被逐，理文餘下時間需10人應戰。多打一人的元朗隨即強攻，惜陳廣豪於13分鐘的笠射僅告高出。20分鐘，元朗終收復失地，郭子堦右路傳中，慕沙頭槌破網，為球隊追和1比1。元朗及後有機會反超前，26分鐘先有慕沙頭槌攻門；1分鐘後再有法比奧推順遠射，惟一一被彭梓鍵沒收。受壓的理文於30分鐘差點再次領先，干沙利斯接應角球衝頂，惜被陳嘉豪撲出。38分鐘方栢倫近門頭槌同樣被陳嘉豪擋出，雙方踢成1比1完半場。



換邊後，理文憑反擊製造威脅，47分鐘方栢倫傳中，尼迪利門前一頂被陳嘉豪拍出再中楣。5分鐘後，尼迪利轉做助攻，沙普夫銅頭一搖卻高出。55分鐘，梁嘉恆把握對手解圍不遠抽射，同樣未能射破陳嘉豪的十指關。61分鐘，尼迪利接應方栢倫地波傳中撞射，惜未能轉化成入球。久攻不下的理文更在80分鐘再受打擊，後備上陣的卡立接應隊友傳送窩利建功，為元朗反超前2比1。理文未有洩氣，89分鐘史提芬彭利拿接應干沙利斯頭槌二傳掛射得手，為球隊追平2比2完場。



佳聯元朗隊長法比奧賽後表示，球隊在多踢1人下仍未能把握優勢而贏波，對此感到失望，他亦指雖然主教練郭嘉諾未能於現場領軍，或多或少對球隊有所影響，但他認為球隊上下已盡最大能力按照「郭Sir」的部署去爭取勝利，並且戰至最後一刻也沒有放棄，所以對未能全取3分感到可惜。



理文主教練陳曉明則指，在球隊處於多種不利因素之下，對一眾球員的表現和鬥志感滿意︰「我覺得成場波對於我哋係幾殘酷，因為我哋開局好快入局同入波，本來好似係一個好嘅開始，但係望一望隻錶，張紅牌只係5分鐘，即係我哋10個勇士，每人最少要跑多10％，先可以彌補到個缺陷，但係我好感動，見到球員喺環境好惡劣之下，喺踢少1個同對手迫和甚至領前，喺面對作客環境同埋球隊有傷患停賽嘅影響，你見球隊都係3個外援行先，而有啲傷嘅史提芬彭利拿喺後期先換。有時足球比賽個結果好殘酷，但我相信雙方球迷都好滿意球隊嘅表現，因為呢個精神面貌先係運動員應具備嘅嘢，而我相信我哋做到呢樣嘢。」至於今仗缺陣的新援陳庭揚，已獲准往中華台北代表隊報到，「曉明Sir」透露由於球隊下仗足總盃對傑志，一對中堅均會停賽，因此希望陳庭揚能夠藉着對緬甸的國際友誼賽提升比賽狀態，並於下仗上陣。





