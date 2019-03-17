NIKE5　港女勁呀！贏台灣澳門出線

「NIKE香港五人足球賽2019」周日（17日）於沙咀道遊樂場舉行第3站第2日賽事，下午先進行女子公開組分組賽，其後進行U12、U14、U18和男子公開組的十六強賽事。



率先進行的女子公開組分組賽有「小型東亞盃」戲碼，來自台灣的台北勇氣、澳門的澳門千葉、香港的被遺棄的小孩，爭取一個出線名額。結果佔有主場之利的「小孩」憑著兩場勝仗出線，決賽日將會與有女足代表張煒琪領軍的公民、傑志和車路士足球學校對碰。



隨後進行的十六強賽，U12組別，傑志派出的兩隊分途出擊，可惜只有Kitchee 08B，與南華B相相晉級。U14組別，栢禧體育會遭Kitchee 07A淘汰，與Milk 14一同晉級，八強戰將會有3隊傑志代表。U18組別，綠豆沙與元朗加時後仍然平手，需以12碼分勝負。結果元朗射至第10輪射失，綠豆沙射入勝出，伴同晉峰栢禧U18出線。男子公開組，以澳門五人足球代表隊為班底的澳門千葉，以及有前港超球員郭建邦領軍的NEFC均告出局，取而代之的是一墟風翠聯和紐約聯2隊。



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