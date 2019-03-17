香港U22　廿三人決選名單　外流兵全入選

將於周一（18日）前往蒙古出戰「亞洲足協二十三歲以下錦標賽」外圍賽的香港二十二歲以下代表隊（下稱香港U22），周日（17日）下午公布大軍23人決選名單，茹子楠、徐宏傑及杜國榆等外流兵，以及在海外升學的顏卓彬、周緣德及安永佳，一律榜上有名。



將由青年隊主教練安頓（Carlos Antón）領軍的香港U22，周一（18日）早上於將軍澳訓練中心進行離港前最後一課操練後，便隨即出發前往蒙古。被編入G組的香港U22，同組對手包括蒙古、新加坡及北韓，而小組首名將進身決賽周，另外視乎決賽周東道主泰國在外圍賽的排名，在11個小組之中，其中將有4或5支次名球隊可憑最佳次名出線。



香港U22初選名單如下：



門將︰蔡子濤（冠忠南區）、高俊（理文）、林駿杰（晉峰）

後衛︰林衍廷（夢想FC）、陳靜謙（東方龍獅）、羅梓駿（傑志）、陳凱柏（冠忠南區）、余煒廉（理文）、徐宏傑（梅州客家）、周緣德（就讀美國卡羅萊納海岸大學）

中場︰茹子楠（科瓦彼達迪）、杜國榆（胡米利亞）、胡晉銘（香港飛馬）、陳晉一、鄭展龍（傑志）、叢振洪（冠忠南區）、李藹軒（佳聯元朗）、顏卓彬（就讀美國中美拿撒勒大學）

前鋒︰林樂勤 、彭林林（夢想 FC）、孫銘謙（凱景）、鄭兆均（理文）、安永佳（就讀美國錫拉丘茲大學）