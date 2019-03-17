【HBL直擊】能仁重返巔峰　南山女籃封后

「一生只有一次HBL」，學界賽事總在倒數，可以在三年高中生涯站上一次台北小巨蛋舞台，每記跳投，每個失誤都銘心刻骨。周日（17日）南山高中男女籃爭取台灣高中籃球聯賽（HBL）雙冠軍，最終女籃以65：61擊敗永仁高中，男籃則以50：57不敵能仁家商。



冠軍賽前，球員牽著家人，逐一在主持人介紹下進場。或者是外公外婆、爸媽、兄弟姊妹，他們包容了太多晚課練習、離家集訓，錯過太多相聚時刻，始終在背後默默支持著。這一刻榮耀不應該只屬於球員。事實上，三間學校應援團以至全場觀眾，都沒有吝嗇掌聲歡呼，為蓄勢待發的激戰注入絲絲溫馨。



壓軸大戰由能仁家商和南山高中合演，前者複賽全勝，名符其實「仁者無敵」，與南山一役戰至加時亦小勝6分。這天兩隊再遇，南山開局不斷衝擊顏色地帶拉開至8：1，邱詠富首節貢獻9分5籃板，領先21：15。次節林彥廷率領能仁力追，包括完半場前上籃追平至30：30。從更衣室回來，兩隊進一步加強防守力度，4分鐘過去各自僅得2分，能仁續反超成41：40。末節高錦瑋大爆發，射入「Back to back」三分球擴大分差，南山暫停亦無阻火力，隨即又跳投和上籃命中，單節豪取12分，與獲得全場最高24分兼最有價值球員的林彥廷，帶領球隊以57：50拿下勝利，繼101、102學年二連霸後，贏得隊史第三冠。



女子組方面，一邊是複賽七戰全勝、來勢洶洶的永仁高中；一邊是以19分之差讓普門高中三連霸夢碎的南山高中。上半場南山進攻重心落在前鋒陳靳豫萱和李吟娸身上，後者交出13分7助攻，幫助球隊領先37：26。換邊後永仁林佳蓉外投命中後快攻得手，一度把分差縮窄至1分。末節繼續裏外開弓，先在三分線外搏得犯規，後連取4分追平。最後5分鐘成為拉鋸戰，雙方互換領先。關鍵時刻陳靳豫萱連續兩次2罰中1，李吟娸拋投命中，終以65：61收獲冠軍。李吟娸亦收穫最有價值球員獎項。



台灣的「瘋狂三月」



走在西門町，舖天蓋地都是HBL的熱血氛圍。巨幅海報、旗海飄揚的街道，期間限定活動，周邊應援商店，都把「一生只有一次HBL」塑造成台灣的「瘋狂三月」（March Madness）。是日下午精英賽球員來到西門町的NIKE專門店，店內除了一系列打氣T恤和周邊商品，還設有男女子四強球員招牌動作展板，並在牆壁寫上「雙腳負重6公斤，也無法阻擋逐勝決心」、「清晨六點半邁開步伐」等字句，通通都是球員日復一日，不為人知的艱苦訓練細節。儘管松山高中今年無緣四強，「松山魂」打氣上衣仍然深受香港學生歡迎，大概是雙方早前共同集訓，他們受到「綠色神盾」精神感染吧。



●許思彤直擊



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