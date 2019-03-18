雲迪積克爭啲累全家！利物浦險上榜首

利物浦驚濤駭浪，僅勝富咸重上榜首！英超紅軍作客尾二富咸，球隊剛贏拜仁士氣不俗，上半場亦有大勇沙迪奧文尼先開紀錄，但換邊後稍有鬆懈爭啲鑄成大錯，錯嘅仲要係後防領袖華基爾雲迪積克，頭槌回後唔湯唔水畀賴恩巴布偷到扳平。但富咸又唔生性，門將不必要地攬實文尼輸12碼，占士米拿操刀奠勝。利物浦現以2分壓住曼城做一哥，但就多踢一場。



利物浦今仗依然有埃及文明鋒線打正選，始終以文尼狀態最好，於左路策動攻勢直線妙傳羅拔圖法明奴，後者落底即出，文尼門前射入打開紀錄。其實兩軍上半場射門不多，紅軍之後只有安祖羅拔臣近射被救出稍有威脅。



換邊後富咸反撲，阿耶迪曾門前擺咗個波入網，但就越位在先唔算。74分鐘利物浦後防送禮，後備換入嘅占士米拿解圍撻Q返到禁區頂，雲迪積克孤寒頭槌回後，但艾利臣比加出唔切，勉強解圍省到巴布彈前，畀呢位前紅軍球員射入空門追平。



不過利物浦始終技勝一籌，全場瘋狂射門但冇乜威脅嘅穆罕默德沙拿右路抽射，門將沙治奧列高救到甩手，文尼趕到其實冇咩機會埋門，但沙治奧列高多手攬跌文尼，球證冇得揀直指12碼點，占士米拿射中間入網。之後韋拿杜姆遠射柱邊出界，沙拿半單刀入到禁區射門又射唔入，最終利物浦險勝2:1返榜首。



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