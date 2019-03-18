拖肥拆車　車路士爭前4落下風

剛於歐霸盃大炒基輔戴拿模嘅車路士，周一(18日)凌晨英超尾場作客愛華頓突然走樣，下半場連失兩球，最終以0比2落敗，自聯賽盃決賽後嘅5場不敗走勢突然中止，球迷又開始鬧領隊沙利，壓力再現，球隊暫以57分排第6，落後第4位阿仙奴3分。



其實車路士今場表現唔算差，上半場不斷向愛華頓施壓，開賽8分鐘夏薩特勁射幾乎搞掂，可惜過唔到門柱，其後希古恩亦有埋門，但被比克福特擋出，愛華頓上半場機會唔多，只有25分鐘安達高美斯一次遠射機會，但過唔到阿列沙巴拿加。



下半場形勢大變，愛華頓憑一次角球機會打破僵局，48分鐘基菲爾施古臣開角球，卡維特利雲搶點頭槌攻門被閂，李察利臣頭槌補頂入網，愛華頓領先1比0，70分鐘愛華頓另一次攻勢，李察利臣禁區內被馬高斯阿朗素踢跌，基菲爾施古臣主射12碼被阿列沙巴拿加撲出，施古臣及時補中，愛華頓贏到2比0。



賽事末段車路士小將赫臣奧杜爾表現活躍，81分鐘一次射門較具威脅，但未能射破比克福特十指關，最終愛華頓全取3分，取得兩個多月以來主場首場勝仗。



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