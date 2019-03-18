球王新里程　美斯超越沙維小白成巴塞第1人

西甲壓軸好戲，周一(18日)上演巴塞隆拿作客貝迪斯，首循環貝迪斯曾爆冷贏巴塞4比3，今場巴塞強陣出擊志切復仇，球王美斯面前仲有多項紀錄等待打破，在全場撳位攻之下，最終巴塞以4比1大炒對手，連中三元嘅美斯，亦踏入職業生涯新里程。



美斯於18分鐘憑招牌罰球彎入上角開紀錄，完半場前再接應蘇亞雷斯後腳助攻射成2比0，63分鐘蘇亞雷斯連扭3人單刀射成3比0，貝迪斯要到82分鐘才由羅倫摩朗破蛋，85分鐘美斯妙絕笠射貼楣入網，巴塞大勝4比1。



巴塞贏波後28戰得66分，尚餘10輪以10分拋離次席馬體會高踞榜首，美斯更創下多項紀錄，為巴塞上陣674場追平小白為巴塞披甲場數紀錄，而今仗獲勝更以477場超越沙維嘅476場巴塞勝仗紀錄，成為巴塞歷史第1人。



美斯嘅罰球命中率為8.5%，力壓細哨7.3%、C朗6.1%、羅拔圖卡路士4.2%等名將，是西甲史上最高紀錄。



在單一球會入球最多球員係巴西球王比利，為山度士射入643球，美斯正逐漸接近呢項紀錄，目前美斯在巴塞累積591球，尚差52球，只要美斯在未來兩季維持高入球量，將有機會挑戰比利紀錄。



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