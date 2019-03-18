【有片】A米惡人發癲插隊友　想食人咁樣

周一(18日)凌晨意甲「米蘭打吡」，AC米蘭輸波又輸人，除咗2:3不敵國際米蘭之外，中場基斯爾不滿被換走，同隊友碧基亞發生衝突。基斯爾失晒理智，想衝埋去打碧基亞，好彩有其他職球員攔住佢，否則隨時加映「A米內戰」



踢到69分鐘，AC米蘭落後1:3，教練加度素用安德列干迪入替基斯爾，呢位科特迪瓦國腳好唔忿氣，一直喺後備席發魯蘇，碧基亞睇唔過眼，叫佢尊重教練換人決定。



點知基斯爾立即發癲，唔止對碧基亞破口大罵，仲想衝去打呢位阿根廷中場，幸好隊友列卡度洛迪古斯、阿比迪及時出手制止，先至冇出事。



不過，基斯爾嘅惡行已經醜出國際，賽後加度素點名批評呢位中場行為不能接受：「你可以批評我嘅戰術，但你必須以團隊精神為基礎，尊重隊友，尊重你着嘅球衣，今場波對我來講，係雙重失利。」基斯爾知衰，賽後公開道歉，又同碧基亞喺鏡頭前言和，希望唔好影響球隊士氣。



講番今場波，國際米蘭先由馬泰斯雲仙奴、迪維積入波，A米之後靠泰莫爾巴卡約高追番1球，但轉個頭又輸12碼，國米由拿達路馬天尼斯射入。雖然A米再由梅沙基奧追多1球，但都係輸2:3，聯賽5連勝斷纜，仲畀國米超前搶走第3位。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh