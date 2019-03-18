皇馬7.8億搶人　一個原因令曼聯冇得唔放

皇馬搵番施丹執教後，全力展開重建大計，根據英國《鏡報》爆料，「銀河艦隊」準備今夏用7500萬鎊(約7.8億港元)，收購曼聯門將迪基亞。



由於呢位西班牙國腳只剩下1年合約，加上佢仍然唔肯續約，曼聯為免人財兩失，可能要焗住放人。



今季加盟皇馬嘅比利時門將泰拔高圖爾斯表現欠佳，各項賽事上陣32次失42球，施丹回巢首場比賽，立即用基羅拿華斯代替佢把關。



雖然呢位哥斯達黎加鋼門係施丹愛將，但畢竟已經接近33歲，施丹為球隊將來打算，都要搵1位當打門將，目標直指28歲嘅迪基亞。



事實上，皇馬早於4年前已經幾乎簽到迪基亞，但臨尾甩拖，今次捲土重來，志在必得。加上迪基亞同曼聯續約問題上，仍然未有進展，皆因佢要求40萬鎊周薪，令紅魔鬼高層難以接受。



反觀，皇馬一向出手闊綽，加上急於重新打造「銀河艦隊」，相信會滿足到迪基亞人工要求，雙方隨時一拍即合。



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