【未亡人系列】35歲彭迪夫一手殲滅祖記

周日(17日)晚意甲爆出大冷門，熱拿亞以2:0擊敗榜首祖雲達斯，兼打破祖記今季聯賽不敗之身。熱拿亞嘅35歲老將彭迪夫成為主角，呢位馬其頓國腳先助攻史杜拿路入波，之後自己再埋齋，一手摧毀「意甲巨人」。



有睇開意甲嘅球迷，對彭迪夫絕不唔陌生，因為呢位前鋒已經喺意大利球壇滾咗18年，2001年加盟國際米蘭，但不獲重用，之後被借去低組別球隊史柏斯亞、安科納。



直至2004年加盟拉素，先至打出名堂，佢喺拉素5個球季射入48個聯賽入球，結果國米要出錢買番佢，並於2010年協助國米成為歐聯、意甲、意大利盃「三冠王」。



不過，彭迪夫好快又變番「浪人」，轉投拿玻里，甚至去過土耳其效力加拉塔沙雷1季，4年前重返意甲，成為熱拿亞球員。



彭迪夫可以話係祖記殺手，今次係佢第6次攻破祖雲達斯大門，兼結束個人13場入球荒，可見呢位老將對於應付祖記防線，特別有心得。



彭迪夫亦係意甲「少數民族」，相信唔少球迷係因為佢，先至認識到巴爾幹半島一個小國家馬其頓，佢已經馬其頓標誌人物。



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