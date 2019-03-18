香港U22　徐宏傑︰後生仔放膽踢就得！

將於蒙古出戰「亞洲足協二十三歲以下錦標賽」外圍賽的香港二十二歲以下代表隊（下稱香港U22），周一（18日）早上在將軍澳訓練中心進行離港前最後一課操練。



於上周六（16日）在出戰中甲聯賽新疆雪豹後便返回香港的後衞徐宏傑，繼兩年前再次參賽，對一眾師弟均有不俗評價︰「呢隊有好多球員喺前幾年青年軍都有一齊踢，所以大致上都熟悉，可能比較細嘅會有一啲新面孔，例如『孫銘』（孫銘謙）同『一仔』（陳晉一）等等。『一仔』一定係好有潛質，睇佢喺比賽都唔怯場，好夠膽用個波，可能喺防守上要提點吓佢。」



「傑仔」續道，期望陣中一些外流球員能為球隊帶來正面影響︰「其實大家都係後生，落到場比賽都好有鬥心，之前睇省港盃佢哋好多都有踢，所以只要繼續放膽去踢就可以。球隊入面有啲球員都喺外國踢，無論身體或者心理質素都好好，同埋佢哋依家每日都有持續練波，對佢哋個人質素都會有所提升。」



對於香港U22爭奪出線的機會，徐宏傑亦表示有信心︰「北韓同新加坡之前都對過，對球隊都有信心，始終陣中都有喺港超有一定出陣機會嘅球員，好多都好有質素。球隊最重要喺第一場開好個頭，一定要攞咗3分先，如果唔係就好難踢。」雖然「傑仔」最近兩場中甲聯賽分別出任閘位及防中位置，但他強調自己幾個月前代表香港隊也是擔任中堅位置，因此認為問題不大。



香港U22主教練安頓則表示，球隊備戰工作雖面對不少困難，但強調球員上下已準備好應付比賽︰「球隊首階段嘅備戰只得5課操練，無奈喺季中呢段時間比較難去準備，今日（18日）先可以齊人操練，但慶幸陣中並冇傷患，而大家都準備就緒。我認為球隊擁有唔錯嘅人腳陣容，加上徐宏傑有對上一屆喺北韓比賽嘅寶貴經驗，對我哋嚟講都好重要。」



香港U22原定周一（18日）飛赴蒙古，惟由於受到當地天氣影響，臨時獲航空公司通知航班會取消。球隊暫定延至周二（19日）離港。