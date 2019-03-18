總結：大帝臨尾連炒4球　湖人被絕殺

周一(18日)早上NBA「雙人」大戰，湖人球星「大帝」勒邦占士，最後2分鐘4射全射，被紐約人臨尾反超前絕殺，以124比123險勝湖人。



湖人同紐約人屬於NBA最高市值嘅球隊，今場交鋒戰情亦非常精彩，主場嘅紐約人第1節領先41比30，但第2節輪到湖人發威，打出36比22，上半場反超前。



下半場陷入拉鋸戰，今場攻入全場最高33分、8次助攻及6個籃板球嘅勒邦占士，比賽末段卻失準，最後2分鐘4次起手都射失，包括最後44秒被對手迪安迪佐敦封阻，白白睇住湖人輸波。



另1場得分大戰，東岸「一哥」公鹿雖然有安迪杜甘普攻入52分及16個籃板球，但隊友表現欠佳，最終以125比130不敵76人。76人中鋒艾賓特有40分進帳及15個籃板球，占美畢拿取得27分，成為贏波功臣。



今日戰果(前者主場)

紐約人 124:123 湖人

熱火 93:75 黃蜂

公鹿 125:130 76人

活塞 110:107 速龍

魔術 101:91 鷹隊

帝王 129:102 公牛

火箭 117:102 木狼

快艇 119:116 網隊



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