【東體爭議】加歷查：沙拿太自私、太貪婪

利物浦喺周日(17日)晚以2:1險勝富咸，以2分優勢超前踢少1場嘅曼城，暫時升上榜首。不過，紅軍球星穆罕默德沙拿表現仍然低迷，連利記名宿加歷查都睇唔過眼，批評呢位埃及國腳太「獨食」，浪費入波機會。



穆罕默德沙拿可能太耐冇入波，今場有幾次攻勢，佢都選擇自己射，而唔傳畀位置更佳嘅隊友，搞到利物浦錯過入波機會，幾乎失分。



擔任講波嘅加歷查都忍唔住批評呢位後輩：「沙拿一次又一次浪費隊友嘅傳球，太自私、太貪婪。」



唔少利迷亦認同加歷查嘅睇法，指穆罕默德沙拿必須停止呢種「獨食」踢法，佢同羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼係球隊成功嘅基礎，應該無私合作，仲話冇隊友幫助，沙拿冇可能成為世界最佳球員。



穆罕默德沙拿已經連續7場冇波入，又難怪急於打破入球荒，證明自己身價，但佢咁做，隨時要利物浦為佢「埋單」。正所謂欲速則不達，沙拿應該趁今次國際賽空檔，諗下點樣重拾射門鞋。



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