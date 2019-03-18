【阿King】立即炒沙利　係車仔最後自救方法

車路士喺周一(18日)凌晨英超0:2不敵愛華頓之後，已落後第4位阿仙奴3分，以及少第5位曼聯2分，「藍戰士」由季初同曼城及利物浦並駕齊驅爭標，到依家連爭前4位都危危乎，講到尾又係帥將不和。



車仔球星如雲，而且好「團結」，不過係好齊心咁整死領隊，以往強如摩連奴、保亞斯、干地都因為唔小心「得罪」陣中球星，而被「陰乾」敗走。



2011/12年球季，保亞斯被炒後，由副手迪馬堤奧領軍，奪得歐聯冠軍。2014/15年球季摩連奴率領車仔捧英超冠軍，翌季因為同球員不和，結果眾星又玩嘢，成績急插水，令寸王被炒，下一季搵來干地執教，又立即捧盃。



明明係同一班球員，點解表現可以有咁大分別，講到尾都係睇佢哋服唔服主帥。



沙利季初同球員仲係蜜月期，自然順風順水，但雙方可以共富貴，唔可以共患難，當球隊遇到挫折，就立即互相指責、卸膊。



加上沙利屬於「躁底式」主帥，鬧人絕不留口，甚至公開指「鎮隊之寶」夏薩特唔係領袖型球員，得罪呢位「球霸」邊有運行，令將帥關係進一步撕裂。



英聯盃決賽，車仔陣中世界最高身價門將阿列沙巴拿加竟然可以拒絕被換走，事後只係輕輕罰款了事，證明沙利已淪為「跛腳鴨」領隊，球員唔聽佢支笛，又點會落力比賽。



曼聯炒摩連奴、皇馬炒蘇拿利，球隊表現立即脫胎換骨，可能戰績差並非完全係主帥嘅責任，但如果犧牲一人，而可以拯救球隊，都無可避免要「濫殺無辜」，搵人做代罪羔羊。



點睇沙利都做硬呢隻「羔羊」，車仔高層應該學下曼聯同皇馬，出手快些少，否則又浪費一個球季。



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