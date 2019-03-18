精英學生接受HBL特訓　樂如凱文獲點名讚

一連四日的台灣高中籃球聯賽（HBL）交流活動落幕。最後的早課，精英賽學生來到松山高中，在黃柏偉教練的指導下，練習快攻、節奏變換，加強對抗性等。黃柏偉稱讚浸信會永隆中學的陳樂如及張振興伉儷書院的郭凱文基本功扎實，但是大家進步空間仍然頗大。



黃柏偉，松山高中98至99學年連霸主力，曾是U18亞青和U19世青代表隊成員，現為引爆運動訓練的首席訓練師，指導過CBA球員陳盈駿、寶島夢想家後衛吳永盛等。對香港學生來說，日常操練大多圍繞戰術執行、團隊合作，個人技術比重並不大。「他們說感覺有點新鮮啦，其實這些練習國內外都很常見。」球員都很努力嘗試不熟悉的動作，而黃柏偉在旁指導細節。「技術環環相扣，他們欠缺點連結性。例如有些人投籃很好，運球卻不行。但是籃球有時候需要很複雜的動作，需要不同技巧搭配。」說到印象最深刻的球員，他說出兩個名字。「凱文動作很流暢，細節方面也達到要求。」女生則是樂如，「基本功不錯，打球可快可慢，還蠻帶節奏的。」



「整體來說，大家都很認真積極。」然而最頭痛的問題是「不講話」。傳球，協防、喊戰術的聲音在台灣練習和比寶裏，幾乎不會間斷。「可能香港文化不一樣，也可能他們比較害羞，但喊聲對於團隊氣氛和互動都有很大幫助。」他指出習慣改變不在朝夕，需要球隊教練鞭策和持續的自我提醒。



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