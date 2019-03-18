東網免費直播！紅軍米蘭經典巨星再鬥過

嘩嘩嘩！《on.cc東網。喝采台》直播又一巨獻送畀大家！今個周六(3月23)晚，我哋會直播由利物浦傳奇隊對AC米蘭球星隊嘅經典對決大戰！呢場波由利物浦基金會主辦，喺「紅軍」主場晏菲路上演。兩軍骨幹唔少都係曾經參與2005年歐聯決賽經典「伊斯坦布爾奇迹夜」成員，包括利物浦超級隊長謝拉特將會領軍再戰卡卡、派路同馬甸尼等世紀經典球星，就連「紅軍」傳奇杜格利殊都會出任領隊再顯調兵遣將實力，星光熠熠球味十足，你哋點可以錯過先？



仲記得2005年歐聯決賽，喺土耳其伊斯坦布爾上演，話說當日利物浦半場落後3球，點知換邊後發力狂追，最終90分鐘雙方打和3比3，然後加時互無紀錄，最後互射12碼「紅軍」贏3比2，戲劇性反勝捧盃。周六晚將會代表「紅黑兵團」再次把守最後一關嘅巴西門神迪達話：「我一直唔敢諗番嗰晚，下半場就好似活喺個惡夢之中。你可以贏同輸任何一場比賽，但呢場係我永遠都忘記唔到嘅賽事。」不過迪達補充，佢雖然放唔低05年輸畀利物浦，但同時都記住07年佢哋喺歐聯決賽復仇成功，砌低利物浦捧盃。



利物浦經典英雄杜格利殊已經承諾會帶隊領軍，另一位最新確認參賽就係神奇隊長謝拉特，佢話：「利物浦傳奇隊嘅比賽從來都係氣氛正爆，我可以再同班老隊友合作，同其他足球界傳奇交手，齊齊去為利物浦基金籌款，真係冇得彈。AC米蘭名宿包括馬甸尼、卡卡、迪達同加度素齊齊嚟到晏菲路，球迷一定會盛大歡迎佢哋。仲記得我哋過往歐聯嘅對決，呢場波一定競爭性十足。」



暫時已經確定出戰嘅利物浦傳奇隊名單，包括科拿、麥馬拿文、希比亞同魯殊等，絕對係星味無限；至於AC米蘭球星隊更係大把世界級名宿派路、卡卡、馬甸尼、卡富、恩沙基同雷哥斯達等。《on.cc東網。喝采台》今次為各位網民爭取到免費直播，大家記得安排好時間，準時上網睇波，再次一睹呢班傳奇球星風采呀！



利物浦傳奇隊初步名單：

領隊：杜格利殊

球員：謝拉特、奧雲、加歷查、科拿、麥馬拿文、麥卡迪亞、杜迪克、丹尼爾艾格、希比亞、格連莊臣、路爾斯加西亞、古積特、魯殊



AC米蘭球星隊初步名單：

球員：派路、卡卡、馬甸尼、哥斯達古達、迪達、岩布仙尼、卡富、加度素、恩沙基、尼斯達、雷哥斯達、史譚

