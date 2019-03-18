【有片】發雞盲定放水？保頓門將相當可疑

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英冠周六晚有場韋根主場對保頓，場波就由韋根大勝5比2，本來一場普通英冠比賽都冇乜好講，不過保頓所失第3球場面就相當搞笑，話說當時韋根球員米高積及斯左路攻勢底線傳中，保頓門將雷米馬菲斯就輕鬆沒收個波，之後當雙方球員都散出禁區，佢就走向禁區右路，準備放低個波開生波。查實當時雷米馬菲斯睇落都好似好謹慎，兩次回頭睇吓有冇韋根球員未走開，但當佢放低個波之後，之前落底線傳波嘅米高積及斯，就因為開始走緊番後場，即時走埋嚟偷走雷米馬菲斯嘅腳下球傳中，然後交畀禁區頂面對空門嘅尼克包維射入，拉開到3比0。



究竟雷米馬菲斯兩次回頭望，點解望唔到韋根嘅米高積及斯？究竟佢係發雞盲定放水呢？賽後呢球波梗係成為網民熱話，有人話佢可能買咗波，不過最搞笑係有人話雷米馬菲斯係想表演，嚟個「No Look Pass」，所以回頭望志在係呃人而唔係望人咁話喎！至於佢真正原因係點？或者大家睇完片再話我哋知啦！



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