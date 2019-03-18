切J慘案主犯逃獄　聖保羅球員死唔眼閉

前聖保羅球員丹尼爾「切J慘死案」，近日喺巴西法院進行初級聆訊，主犯Edison被爆曾經同獄友密斟，計畫使十幾萬港元逃獄，真係乜都敢死！



呢單案連Edison、佢老婆Cris同個女，一共有7名被告，被控謀殺同造假口供。控方透露，Edison初頭喺庫里蒂巴市一間拘留所監禁嗰陣，居然接到35至40個囚犯開價幫佢越獄，其中一個監躉Richard，更被確認叫價7萬雷亞爾（約14.3萬港元），呢位仁兄話先幫Edison甩身，然後再揾手足救埋佢老婆同個女，點知嘢都未做就外洩，結果Edison上星期被轉去第二度囚禁，阿Richard兄真係人如其名。



Edison個代表律師Cláudio Dalledone自然否認佢個當事人有意圖越獄，又話從來冇覆過啲開價獄友。梗係啦，認埋咪盞入多條罪。



更騎呢仲有一度報稱幾乎被強姦嘅Edison老婆Cris，案發後佢醒呀，利用巴西保護兒童法律，以照顧11歲次女為由申請人身保護令，只係軟禁喺屋企唔使踎監。點知開審前無耐，佢第二個女就12歲生日，冇得享受呢條法例，被拉返入監倉。



講番單案，目前揾到成70個證人，首次聆訊傳召咗10人作供，當中一名證人話自己喺房入面同丹尼爾傾過，知道佢只係入房「想用洗手間」，借廁所都搞出命案？似乎冇咁簡單。呢單案到4月初會繼續聆訊，到時就可以真相大白。





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