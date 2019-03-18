【港超專版】人生如同山嶺　子彈：勿忘初心

本年初，社交網掀起「#10YearsChallenge」熱潮，冠忠南區前鋒夏志明也受感染，早前在Instagram上載8年前為香港出戰倫敦奧運外圍賽的照片，提醒自己勿忘初心，堅持做到最好：「我一開始喺維園踢，同自己講要做維園最好嘅球員。之後入到奧運隊，同依家喺冠忠南區，我都希望成為隊中最好嘅球員！」 圖/文：陳焌鏗





從一球不入到領先神射手

人生如同山嶺，有高也有低，綽號「子彈」的夏志明上季雖陷入一球不入的低潮，但今季從谷底反彈，在各項賽事合共攻入9球，暫成華人神射手。今季屢次成為球隊功臣的「子彈」揚言：「雖然我依家未係隊中最好嘅球員，但我好希望可以一直貢獻球隊，幫球隊攞好成績！」



在香港這個知識型社會，大學學位可謂「人生必需品」，在港超聯賽場上，既是球員，又是大學生的例子實屬多不勝數。夏志明去年曾短暫回到校園，就讀理工大學，惟這個「人生必需品」卻成為「子彈」負累：「上年一邊踢波、一邊讀書，其實好攰。我要上堂、做功課，又要去南區練波，有時仲要去埋校隊練波，搞到休息時間唔夠。所以今年我冇繼續讀書，成個人都輕鬆晒！」



「一分耕耘，一分收穫」，這句話永遠都不會過時，放假時熱愛遠足的「子彈」也堅信這個道理：「我覺得行山同踢波好似，都係一種付出咗就會有收穫嘅運動。踢波，我努力練習，我嘅收穫就係落場機會同入波；行山，我堅持去行每一級，我就可以睇到山上面美麗嘅風景。」



愛遠足有偈傾冇低頭族

是次訪問在石澳進行，與夏志明結伴同遊龍脊。期間，夏志明常常把好友的軼事掛在嘴邊，認為遠足有着另一重意義：「我好鍾意行山，除咗因為有風景睇，仲可以同朋友一路行一路傾偈，唔會成日睇電話！」





無悔向球證「溫馨提示」

今季冠忠南區主場對和富大埔的聯賽，夏志明後備上陣並成功絕殺對手，替球隊取得寶貴3分。他賽後直播期間曾向球證廖國文「溫馨提示」：「廖國文，唔該你，我哋冇得罪你，求吓你下次睇得清楚啲！」此言論一出，即惹來球迷於網上熱烈討論。



問到「子彈」有否後悔作出上述言論時，他毫不猶豫地說：「冇！我踢波都踢咗咁多年，廖國文直頭可以講係睇住我大，佢邊有咁小器呀！佢之後見番我，仲同我講笑咁話：『多謝提醒喎！』，所以我唔會後悔嗰日講呢啲嘢。」







夏志明Profile

出生日期：1992年12月26日

身高：1米80

體重：74公斤

位置：前鋒

曾效力球隊：

沙田、四海流浪、港會、

傑志、日之泉JC晨曦、

皇室南區、標準流浪

現效力球隊：冠忠南區

球衣號碼：14