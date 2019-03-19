卡塔爾同意擴軍　中國隊直入世界盃？

2002年中國隊歷史性也是唯一一次殺入世界盃決賽周，嚟緊2022年又有機會喇！國際足協早前美國邁阿密開會作出多項決定，其中最多人談論就係2022年卡塔爾世界盃由32隊擴軍至48隊，今年6月拍板，一旦成事亞洲地區參賽名額大增至9.5個，有內地傳媒報道等如直接保送亞洲排名第7嘅中國隊入決賽周。



國足上次出席世界盃係2002年由日韓兩國合辦，當年已有評論指外圍賽唔使對日韓兩國，中國先至有份，至於2022年卡塔爾世界盃按原定計劃係維持32隊，不過國際足協主席恩法天奴堅持擴軍，今次會議終於同卡塔爾傾掂數，後者發表聲明表示同意擴軍，並會與1個鄰國合辦，由於卡塔爾在政治上與沙特、阿聯酋及巴林交惡，因此與阿曼或科威特合辦機會較高。



由於參賽隊數增加16隊，各洲名額相應大增，亞洲由4個增加至9.5個，中國傳媒報道，此舉將令國足入圍機會大增，期待6月表決通過擴軍議案。



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