曼聯今夏收購目標曝光　法國新星準備入魔

曼聯雖未公布看守領隊蘇斯克查坐正，但係時間唔等人，喺轉會市場見到好球員就要出手，歐洲傳媒盛傳，曼聯在爭逐巴黎聖日耳門法國中場拉比奧特佔得先機，只要傾掂薪酬條件就冇問題，另外羅馬希臘後衞文奴拿斯亦展開斟介。



自由身嘅拉比奧特一直盛傳與巴塞隆拿傾得好接近，但自從巴塞宣布簽入法蘭基迪莊，拉比奧特就冇晒行，不過該23歲法國國腳仍獲多間歐洲豪門垂青，曼聯成為首選，條件係紅魔鬼要畀20萬鎊周薪及1000萬鎊簽字費。



另外曼聯於摩連奴年代都希望購入後衞，消息指紅魔睇中27歲希臘後衞文奴拿斯，轉會費3500萬鎊，據稱文奴拿斯已答應加盟，成事機會甚高。



至於曼聯收購巴塞菲臘比古天奴及皇馬加里夫巴利，暫時仍在傳聞階段，距離成事尚有一段距離。



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