【人物誌】奧杜爾跳班入英軍　twitter唔識佢

英格蘭領隊修夫基日前宣布，補選車路士翼鋒赫臣奧杜爾入英格蘭國家隊，出戰嚟緊歐國盃外圍賽。現年18歲嘅赫臣奧杜爾天才橫溢，不過車路士遲遲唔肯將佢「釋放」，至今從來未喺英超踢過正選，今季6次上陣全部都係後備，赫臣奧杜爾甚至連英格蘭U21都未踢過，依家竟然「跳班」做大國腳，認真犀利！



赫臣奧杜爾喺2017年帶領英格蘭贏世少盃冠軍嶄露頭角，當年隊友查頓辛祖已經上晒位，不過赫臣奧杜爾嘅才華亦冇被忽視，拜仁慕尼黑1月份就曾出價4,000萬鎊買佢，赫臣奧杜爾更提出轉會要求促成好事，不過車仔堅持唔肯放人，入埋國家隊之後，佢嘅身價肯定會進一步上升。



呢位18歲新星雖然人氣爆燈，不過都係乖乖仔一名，依家仍然同父母一齊住，爸爸係加納人，而且仲係曾經效力國內班霸嘅足球員，赫臣奧杜爾表示：「每次爸爸畀意見我都好留心，佢為咗踢最高水平足球犧牲咗好多。爸爸以前經常喺球場大聲呼喝我應該點做，但依家諗番全部都係正確嘅。」



受到車路士領隊沙利「勒住」，赫臣奧杜爾今次破格被選入英格蘭國家隊，唔多唔少令人覺得意外，原來赫臣奧杜爾嘅twitter戶口，仍然未得到「藍剔」認證，史達寧亦搞笑表示：「連twitter都未認可就入選國家隊，兄弟冇得頂呀！歡迎！」



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