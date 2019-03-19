【有片】超陰公！小球迷被搶波衫心痛爆喊

細路仔波衫都搶？冇陰公呀！日前巴西一場省聯賽，明尼路主場3比2反勝阿美利加明尼路，主隊19歲新星艾利蘭度獻上絕殺成為贏波英雄，完場後佢除咗件波衫送畀看台上一位小粉絲後離開。不過，慘情一幕就喺呢刻發生，一個上身赤裸嘅成年男人突然出手搶走波衫，小粉絲反應唔切「失手」後即場爆喊，而且一邊掩住右手手臂疑似受傷。小粉絲個爸爸當時亦在場同「惡男」爭持，球場保安都介入調停，最後個爸爸決定放棄爭奪，抱起爆喊囝囝同對方理論，流出影片見到個「惡男」最終拎住件波衫離開。



影片曝光後回響極大，全世界怒插個「惡男」係人渣，連小朋友都蝦，艾利蘭度得悉呢件「慘劇」，隨即喺社交網呼籲小粉絲同佢聯絡：「我唔知佢(小粉絲)咩名，我件衫係想畀佢嘅。出現呢次爭鬥，我決定補送一件波衫畀佢，好不幸小粉絲受傷，我仲想帶佢去參觀球隊訓練，如果大家知道邊度搵到佢，請盡快通知我。」神通廣大嘅網民唔使1日就搞掂，艾利蘭度周日順利同小粉絲見面兼擁抱，總算有個大團圓結局。



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