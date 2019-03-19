【帥說甲一】滿貫人腳更完整 費格遜添制空權

「樣子兇狠一點！」記者放下相機，覺得呂楚威出拳有點溫柔。旁邊的潘廣達不忘提醒：「你可是曹星『威』啊！」輪到他拍攝，耳邊又響起「不愧是影帝」的戲謔。以為「曹星威」觀摩「影帝」演技？鏡頭之下，他走向另一個沙包，這才像模像樣擊打起來。滿貫主教練與助教，兩人形容關係就像將軍與參謀，歸根究柢還是認識接近二十年的老朋友。圖／文︰許思彤



「那年我快要退役，阿威才剛進飛鷹。」潘廣達謂，無緣在巔峰時期對決，或是在聯賽外交匯。「當時很流行地區比賽，我看這個籃球小伙子球技出眾，便拉他加入DOS。」由相識到隊友，再躋身滿貫教練團，籃球始終在中間維繫着。



「印象嗎？」潘廣達想了想，「他對朋友很好，做事認真，性格直率，幾乎不懂得掩飾。」說罷沒好氣地笑起來，似乎想起一些往事。「他從小在球圈長大，世界很簡單直接。而我除了教練工作還有正職，待人處事圓滑一點。」或許也解釋了滿貫的執教分工，將軍行軍遣將，參謀協調球隊，一起「試着讓10乘10大於100」。



「每天還是很想打球」

就像潘廣達說的，呂楚威世界離不開籃球。甲組生涯長達二十年，是第二位登陸CBA的香港球員，2015年從永倫退役，一季後復出飛鷹，不知不覺，籃球「小子」不再「小」。由球員變成教練，呂楚威笑說︰「每天還是很想打球。」看見現役球員做出不同技巧，他會問自己，我還可以嗎？「阿堅（周迎堅）和我差不多大，依然在進步。比方說以前上籃都是走兩步半，他現在適應了新球例，學會三步上籃。」對他來說，「不斷突破自己，學習新事物，再在球場發揮出來，那種滿足感無可比喻。」



只是練習成果不再在比賽展現，或者說「學懂後教給年輕球員」，讓他們用在比賽當中。某程度上其實也一樣。「我是一個很好勝的人，無論當球員或教練，時時刻刻都想着怎樣贏球。球員時期或者單純一點，工作就是得分得分再得分。現在要考慮球隊整體發揮，講究戰術，講究配合。」



「沒有壓力 籃球就不好玩了」

上季滿貫以升班球隊姿態獲得聯賽殿軍，今季前簽下前東方龍獅外援林泰樂，並在超級工商盃亮相。可是林泰樂年初轉投曼谷吸血鬼，轉而招徠費格遜（Eric）補強4號位，至今合作月餘。「滿貫不缺射手，所以會多給Eric制空權，改善這兩年滿貫禁區偏弱的問題。」加上葉俊傑、林凱光、楊文綱和吳永豪四位華人球員，呂楚威說新陣容經驗、穩定性都更高。「目標是先入四強，再爭三甲。」挑戰紅黃藍三軍，壓力同時也是動力。他笑着說，「有壓力代表我們還要不停付出，做好每一個細節。如果沒有壓力，怎樣都贏的話，籃球就不好玩了。」



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